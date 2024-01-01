Традиционное кавказское блюдо из малосольных виноградных листьев, начиненных фаршем из телятины, свинины и риса, томленных в собственном соку. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки

Грудка на мангале, салат "романо", помидоры черри, сухарики, заправленный соусом "цезарь" и сыром "Пармезан" в мини стаканах. Майонез собственного производства в тарталетках. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки

Запеченные на мангале баклажаны, помидоры и болгарский перец. Салат заправлен кахетинским маслом и уксусом в мини стаканах. Редис и огурец на шпажках. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки

баклажаны и болгарский перец с начинкой из ореховой пасты, приправленной по особому рецепту. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки

Мини рулет из индейки 820гр, Канапе с ветчиной и сыром мини 720гр, Канапе капризе 750гр, тортильи с курицей и овощами мини 720гр.

Шашлык по-грузински с овощами мини 800гр, Ассорти люля-кебаб с бейби картофелем мини 735гр, Жульен в тарталетках мини 960гр, Мини киш на тарталетках 800гр, Мини рулеты из индейки 820гр, Мангал салат мини 850гр, Сырное ассорти 700гр. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки

Ассорти шашлыков с овощами мини 795гр, Ассорти рыбы мини 610гр, Ассорти люля-кебаб с бейби картофелем мини 735гр, Ассорти пхали мини на тарталетках 735гр, Ассорти овощных рулетов мини 600р, Салат фаворит мини на тарталетках 840гр. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки.

«Грузинский дворик»: бесплатная доставка в Москве свежайших блюд кухни Грузии

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