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Платтеры

На 12-14 персон корпоративное застолье мини (порционный) 4,3кг
На 12-14 персон корпоративное застолье мини (порционный) 4,3кг
Ассорти шашлыков с овощами мини 795гр, Ассорти рыбы мини 610гр, Ассорти люля-кебаб с бейби картофелем мини 735гр, Ассорти пхали мини на тарталетках 735гр, Ассорти овощных рулетов мини 600р, Салат фаворит мини на тарталетках 840гр. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки.
4300гр
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17 500
17 500
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На 12-14 персон день рождение мини (порционный) 5,6кг
На 12-14 персон день рождение мини (порционный) 5,6кг
Шашлык по-грузински с овощами мини 800гр, Ассорти люля-кебаб с бейби картофелем мини 735гр, Жульен в тарталетках мини 960гр, Мини киш на тарталетках 800гр, Мини рулеты из индейки 820гр, Мангал салат мини 850гр, Сырное ассорти 700гр.
Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
5600гр
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19 150
19 150
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На 10-12 персон сет канапе мини
На 10-12 персон сет канапе мини
Мини рулет из индейки 820гр, Канапе с ветчиной и сыром мини 720гр, Канапе капризе 750гр, тортильи с курицей и овощами мини 720гр.
3000гр
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9 500
9 500
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На 2-4 персон ассорти люля-кебаб с бейби картофелем мини
На 2-4 персон ассорти люля-кебаб с бейби картофелем мини
Курица, свинина, баранина, картофель бейби на мангале. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
735гр
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3 000
3 000
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На 2-4 персоны ассорти шашлыков с овощами мини
На 2-4 персоны ассорти шашлыков с овощами мини
Курица, свинина, баранина, овощи на мангале. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
795гр
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3 300
3 300
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На 2-4 персоны шашлык по-грузински с овощами мини
На 2-4 персоны шашлык по-грузински с овощами мини
Куриная грудка, свиная шейка, мякоть ягнёнка, картофель бейби, овощи на мангале. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
800гр
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3 450
3 450
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На 4-6 персоны мини-хинкали
На 4-6 персоны мини-хинкали
Отборное мясо и зелень. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
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На 4-6 персоны мини-хинкали жареные
На 4-6 персоны мини-хинкали жареные
Отборное мясо и зелень. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
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1 660
1 660
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На 2-4 персоны ассорти рыбы мини
На 2-4 персоны ассорти рыбы мини
Семга, креветки, филе судака, овощи на мангале. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
610гр
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3 400
3 400
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На 2-4 персоны ассорти овощных рулетов мини
На 2-4 персоны ассорти овощных рулетов мини
баклажаны и болгарский перец с начинкой из ореховой пасты, приправленной по особому рецепту. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
600гр
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3 300
3 300
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На 2-4 персоны платтер ассорти пхали мини
На 2-4 персоны платтер ассорти пхали мини
Фасоль, шпинат, свекла в тарталетках. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
735гр
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2 700
2 700
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На 4-6 персон канапе капризе
На 4-6 персон канапе капризе
Помидоры с сыром моцарелла и зелёным базиликом, на шпажке
750гр
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2 600
2 600
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На 4-6 персон канапе с ветчиной и сыром мини
На 4-6 персон канапе с ветчиной и сыром мини
Помидор черри, сыр, виноград, ветчина из индейки, бородинский хлеб
720гр
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2 550
2 550
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На 4-6 персон мини рулет из индейки
На 4-6 персон мини рулет из индейки
Ветчина из индейки, сыр плавленый, болгарский перец, зелень
820гр
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2 490
2 490
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На 2-4 персоны малосольная закуска из семги мини
На 2-4 персоны малосольная закуска из семги мини
Малосольная семга, завернутая в блинчики со сливочным сыром. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
600гр
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2 900
2 900
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На 4-6 персон жульен в тарталетках мини
На 4-6 персон жульен в тарталетках мини
Курица, лук, грибы шампиньоны, сливки, сыр сулугуни копченый. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
960гр
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3 100
3 100
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На 4-6 персон запеченные шампиньоны с сыром
На 4-6 персон запеченные шампиньоны с сыром
Запеченные грибные шапочки шампиньонов с сыром сулугуни. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
960гр
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2 700
2 700
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На 4-6 персон сырное ассорти
На 4-6 персон сырное ассорти
Сыр сулугуни, сыр имеретинский, сыр сулугуни копченый, сыр косичка копчёная, сыр спагетти соломка, виноград
700гр
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2 050
2 050
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На 4-6 персон овощной набор
На 4-6 персон овощной набор
Болгарский перец жёлтый, болгарский перец красный, морковь, свежий огурец, редиска, помидоры черри
600гр
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1 970
1 970
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На 4-6 персон брускетта с сёмгой и сливочным сыром мини
На 4-6 персон брускетта с сёмгой и сливочным сыром мини
Сёмга слабосоленая, багет, помидоры черри, сыр креметте, зелень
820 гр
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3 300
3 300
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На 2-4 персоны закуска из креветок с сыром мини
На 2-4 персоны закуска из креветок с сыром мини
Креветки, сыр креметте, свежие огурцы, гранат, листья романо, подается в тарталетках.
600гр
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3 400
3 400
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На 4-6 персон тортильи с курицей и овощами
На 4-6 персон тортильи с курицей и овощами
Курица, тортилья, запеченный перец, салат романо, творожный сыр
720гр
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2 700
2 700
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На 4-6 персон мясное ассорти мини
На 4-6 персон мясное ассорти мини
Дольки говяжьего языка, копчёная куриная грудка, бастурма и говяжья вырезка, подаётся с помидором черри
1000гр
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3 050
3 050
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На 2-4 персоны салат греческий мини
На 2-4 персоны салат греческий мини
Идеальное сочетание свежих помидоров черри, сыра "Фета", огурцов, разноцветного перца, моцареллы, оливок, маслин, красного лука и ароматного соуса "песто". Истинное наслаждение!
Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
940гр
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3 100
3 100
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На 2-4 персоны мангал салат
На 2-4 персоны мангал салат
Запеченные на мангале баклажаны, помидоры и болгарский перец. Салат заправлен кахетинским маслом и уксусом в мини стаканах. Редис и огурец на шпажках. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
850гр
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3 100
3 100
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На 2-4 персоны цезарь салат
На 2-4 персоны цезарь салат
Грудка на мангале, салат "романо", помидоры черри, сухарики, заправленный соусом "цезарь" и сыром "Пармезан" в мини стаканах. Майонез собственного производства в тарталетках. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
760гр
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3 600
3 600
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На 2-4 персоны салат фаворит мини
На 2-4 персоны салат фаворит мини
Говяжий язык, ветчина из индейки, филе куриное, соленый огурец, жареный лук, майонез, листья салата, подается в тарталетках.
840гр
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2 800
2 800
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На 4-6 персон жареный сулугуни мини
На 4-6 персон жареный сулугуни мини
Ломтики сыра сулугуни в панировочных сухарях, подается с виноградом. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
940гр
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3 000
3 000
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На 4-6 персон мини киш на тарталетках
На 4-6 персон мини киш на тарталетках
Семга, сыр сулугуни, свежий шпинат, сливки
800гр
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3 200
3 200
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На 2-4 персоны долма мини
На 2-4 персоны долма мини
Традиционное кавказское блюдо из малосольных виноградных листьев, начиненных фаршем из телятины, свинины и риса, томленных в собственном соку. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
720гр
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2 900
2 900
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На 4-6 персоны королевские креветки в панировке мини
На 4-6 персоны королевские креветки в панировке мини
Королевские креветки в панировочных сухарях с соусом тартар в тарталетках. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
600гр
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3 100
3 100
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«Грузинский дворик»: бесплатная доставка в Москве свежайших блюд кухни Грузии

Если вас интересует быстрая доставка хинкали, хачапури, сациви, пхали или любого другого блюда Грузии на дом, «Грузинский дворик» — отличное место, чтобы заказать все эти вкусности, получив гарантию их отменного качества и идеальной свежести!

Грузинская кухня в Москве: готовим с любовью, доставляем бесплатно!

Наши блюда не оставят равнодушным даже самого придирчивого скептика и истинного знатока грузинской кухни в Москве, а бесплатная доставка порадует абсолютно любого. И все потому, что мы готовим с любовью и заботой, используя национальные рецепты, знакомые нам с самого детства, и свежайшие продукты высшего качества, многие из которых поставляются нам прямо из Грузии.

Бесплатная доставка — это наш комплимент каждому, кто решил приобщиться к грузинской кухне или уже давно является ее почитателем. Но это не единственный бонус, который мы подготовили нашим заказчикам! Наша команда регулярно организовывает интересные и выгодные для клиентов акции, с условиями которых можно ознакомиться в специальном разделе сайта.

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Добавьте ко всему этому отличный вкус блюд, а также нашу заботу о каждом клиенте и вы поймете, что «Грузинский дворик» — лучшее место для заказа доставки!

«Грузинский дворик» в Москве: вековые традиции гостеприимной Грузии

«Когда делаешь свое дело с душой — это уже не просто бизнес, это нечто гораздо большее. Наши повара, кулинары, кондитеры — настоящие волшебники, потому что виртуозно передают потрясающий вкусовой букет каждого национального блюда. Неудивительно, что практически любой, кто хотя бы раз сделал у нас заказ, возвращается снова и снова — настоящая грузинская кухня, приготовленная с любовью, моментально завоевывает сердца поклонников!»
— Давид Микава, основатель компании «Грузинский дворик»

«Грузинский дворик» открывался как небольшое семейное предприятие. Его основатели — грузинская семья, постоянно проживающая в Москве. Каждый член коллектива не понаслышке знаком с национальной кухней своих предков: все они с детства любят вкус грузинских блюд, приготовленных по старинным рецептам, и каждый день воспроизводят его!   Подробнее...

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