Запеченные на мангале баклажаны, помидоры и болгарский перец. Салат заправлен кахетинским маслом и уксусом в мини стаканах. Редис и огурец на шпажках. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
Грудка на мангале, салат "романо", помидоры черри, сухарики, заправленный соусом "цезарь" и сыром "Пармезан" в мини стаканах. Майонез собственного производства в тарталетках. Одноразовая посуда в вакуумной упаковке PREMIUM качества: Тарелки, вилки, ножи, салфетки
«Грузинский дворик»: бесплатная доставка в Москве свежайших блюд кухни Грузии
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Грузинская кухня в Москве: готовим с любовью, доставляем бесплатно!
Наши блюда не оставят равнодушным даже самого придирчивого скептика и истинного знатока грузинской кухни в Москве, а бесплатная доставка порадует абсолютно любого. И все потому, что мы готовим с любовью и заботой, используя национальные рецепты, знакомые нам с самого детства, и свежайшие продукты высшего качества, многие из которых поставляются нам прямо из Грузии.
Бесплатная доставка — это наш комплимент каждому, кто решил приобщиться к грузинской кухне или уже давно является ее почитателем. Но это не единственный бонус, который мы подготовили нашим заказчикам! Наша команда регулярно организовывает интересные и выгодные для клиентов акции, с условиями которых можно ознакомиться в специальном разделе сайта.
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«Грузинский дворик» в Москве: вековые традиции гостеприимной Грузии
«Когда делаешь свое дело с душой — это уже не просто бизнес, это нечто гораздо большее. Наши повара, кулинары, кондитеры — настоящие волшебники, потому что виртуозно передают потрясающий вкусовой букет каждого национального блюда. Неудивительно, что практически любой, кто хотя бы раз сделал у нас заказ, возвращается снова и снова — настоящая грузинская кухня, приготовленная с любовью, моментально завоевывает сердца поклонников!»
— Давид Микава, основатель компании «Грузинский дворик»
«Грузинский дворик» открывался как небольшое семейное предприятие. Его основатели — грузинская семья, постоянно проживающая в Москве. Каждый член коллектива не понаслышке знаком с национальной кухней своих предков: все они с детства любят вкус грузинских блюд, приготовленных по старинным рецептам, и каждый день воспроизводят его! Подробнее...
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